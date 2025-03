Vallières au travers de la route

«La piqûre est venue vraiment à 14 ans. Mais après ça, jouer de la guitare avec tes chums à l'époque du grunge et de Kurt Cobain, on avait tous un peu ce rêve-là. Mais ça a grandi beaucoup avec la découverte de la culture québécoise. Parce qu'au début, le rêve c'était de chanter en anglais, d'avoir une grande carrière internationale. Mais quand Daniel Bélanger est arrivé. Leloup, la découverte de la culture des années 1970 et des grands de notre chanson et ceux qui les ont précédés aussi. Ça a fait: ''O.K., si on le fait en français, ça prenait tout un autre sens aussi.''»