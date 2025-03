Visibilité des conducteurs

«C'est vrai que l'automobile, plus ça va, plus il y a de technologie embarquée. Donc plus ça va, plus les véhicules sont lourds physiquement. Plus le véhicule est lourd, plus le pilier a besoin d'être large et solide. Parce que c'est bien beau d'avoir un véhicule qui pèse 1 000 livres, 1 500 livres de plus qu'il y a 25-30 ans en arrière... Mais en cas de tonneaux, on ne veut pas que le toit écrase et que les occupants du véhicule décèdent. Donc, par le fait même, on n'a pas eu le choix d'élargir ces fameux piliers. [...] Tout ce que ça fait, c'est de restreindre la visibilité.»