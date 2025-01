Dindons sauvages

«Les dindons sont très territoriaux, entre eux, surtout. Au niveau de l'agressivité envers les êtres humains: pas vraiment. [...] Comme tout animal sauvage, on ne tente pas vraiment d'essayer de le flatter et de jouer avec. On lui donne son espace et le dindon va vaquer à ses occupations. Si vous faites face à un dindon et si le dindon semble vouloir vous pourchasser... Tenez votre bout de chemin, restez debout devant et le dindon va s'en aller.»