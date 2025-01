Prise de stéroïdes chez les jeunes hommes

«Ces jeunes-là vont aller chercher cette estime d'eux-mêmes dans quelque chose d'artificiel sur le paraître et non pas sur leur valeur intérieure, sur leur estime d'eux-mêmes, la confiance qu'ils ont en eux et l'image qu'ils projettent d'être en bonne santé, d'être bien tout simplement, sans nécessairement dans le paraître, où on veut avoir des muscles de plus en plus gros, et qui malheureusement est à l'encontre de la santé. Ce n'est pas de la santé lorsque ça va à ce niveau-là.»