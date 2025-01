28ᵉ édition du Festival du film de comédie

«Le concept est bien simple : on fait du ski dans la journée et le soir, on regarde des films. L'ambiance est absolument extraordinaire. Pas de robe de soirée, on peut facilement passer cinq jours en coton ouaté en mangeant de la raclette. On est très heureux et l'industrie se retrouve ici. Il y a beaucoup de distributeurs, de producteurs de films, des acteurs, des actrices»