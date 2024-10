Collège Letendre

«Que cette école de Laval ose - avec des fonds dont on ne connaît pas trop la provenance -, acheter des terrains immenses et à des coûts énormes, ça montre qu'on est rendu au Québec, massivement et particulièrement dans le système privé subventionné, a une vision de l'école qui est une marchandise. Une marchandise, il ne faut pas que ça coûte cher, il faut que ça rapporte gros. Et donc on a une vision tout à fait capitaliste, marchande de l'école, et c'est tout à fait inacceptable.»