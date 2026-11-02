Veut-on Kucherov à Montréal?

Ça fait quelques années que les observateurs se disent que, si Nick Suzuki devait manquer à l'appel durant plusieurs semaines, le Tricolore partirait en vrille.

Depuis son absence, les Canadiens ont une fiche de 5-0. Est-ce que la formation montréalaise est devenue une puissance?

Écoutez à ce sujet l'animateur Mario Langois avec les membres du premier trio: Stéphane Waite, Tonyu Marinaro et Louis Jean.

Donc, les Canadiens sont-ils devenus une puissance?

Stéphane Waite: «Tous les mois on se rapproche d’être une puissance»;

Tony Marinaro: «Les Canadiens ne dépendent plus uniquement de Nick Suzuki»;

Louis Jean: «Le Canadien fait partie de l’élite, sans aucun doute, mais n’est pas encore une puissance»;

Louis Jean: «Les Canadiens gagnent, tout en se développant à l’interne. Ça n’existe presque plus dans le hockey d’aujourd’hui»;

Mini-débat

Sommes-nous trop critiques envers les Canadiens?

Nikita Kucherov et les Canadiens, ça fonctionnerait?

Stéphane Waite: «Dans la chambre (des Canadiens), je n’ai jamais entendu quelque chose de négatif sur lui».

Stéphane Waite: «Mon gros problème avec Kucherov, c’est l’an prochain (le salaire)»;

Louis Jean: «20 millions $, je donne ça à Kucherov»;

Tony Marinaro: «S’il devient agent libre, il y a de fortes chances qu’il signe à Montréal.. et je te garantis que c’est deux coupes Stanley»

Sommes-nous rendus au moment d’acquérir des joueurs de location?

Louis Jean: «Je ne pense pas qu’on va se déshabiller»;

Tony Marinaro: «Depuis la blessure de Suzuki, Anderson, Evans et Danault ont joué du gros hockey»;

Tony Marinaro: «Les Penguins ont fait une erreur en n’échangeant pas leurs joueurs vedettes».