Veut-on Kucherov à Montréal?

Ça fait quelques années que les observateurs se disent que, si Nick Suzuki devait manquer à l'appel durant plusieurs semaines, le Tricolore partirait en vrille.
Depuis son absence, les Canadiens ont une fiche de 5-0. Est-ce que la formation montréalaise est devenue une puissance?
Écoutez à ce sujet l'animateur Mario Langois avec les membres du premier trio: Stéphane Waite, Tonyu Marinaro et Louis Jean.
Donc, les Canadiens sont-ils devenus une puissance?
Stéphane Waite: «Tous les mois on se rapproche d’être une puissance»;
Tony Marinaro: «Les Canadiens ne dépendent plus uniquement de Nick Suzuki»;
Louis Jean: «Le Canadien fait partie de l’élite, sans aucun doute, mais n’est pas encore une puissance»;
Louis Jean: «Les Canadiens gagnent, tout en se développant à l’interne. Ça n’existe presque plus dans le hockey d’aujourd’hui»;
Mini-débat
Sommes-nous trop critiques envers les Canadiens?
Nikita Kucherov et les Canadiens, ça fonctionnerait?
Stéphane Waite: «Dans la chambre (des Canadiens), je n’ai jamais entendu quelque chose de négatif sur lui».
Stéphane Waite: «Mon gros problème avec Kucherov, c’est l’an prochain (le salaire)»;
Louis Jean: «20 millions $, je donne ça à Kucherov»;
Tony Marinaro: «S’il devient agent libre, il y a de fortes chances qu’il signe à Montréal.. et je te garantis que c’est deux coupes Stanley»
Sommes-nous rendus au moment d’acquérir des joueurs de location?
Louis Jean: «Je ne pense pas qu’on va se déshabiller»;
Tony Marinaro: «Depuis la blessure de Suzuki, Anderson, Evans et Danault ont joué du gros hockey»;
Tony Marinaro: «Les Penguins ont fait une erreur en n’échangeant pas leurs joueurs vedettes».