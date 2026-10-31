 Aller au contenu
Victoire de 5 à 4 des Canadiens

«La culture fait toujours partie du succès» -Martin St-Louis

par 98.5

0:00
24:36

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 31 octobre 2026 22:50

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«La culture fait toujours partie du succès» -Martin St-Louis
L'entraîneur des Canadiens de Montréal Martin St-Louis. / AP Photo/Gene J. Puskar

Écoutez les échos de vestiaire suivis du point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens face aux Penguins, samedi.

Les déclarations de Martin St-Louis:

  • «La culture fait toujours partie du succès»;
  • Les Canadiens en sont maintenant à une série de cinq victoires: «C'est pas facile de continuer à gagner dans cette ligue»;
  • Au sujet d'Owen Beck: «Il est combatif, il a l'air d'un joueur de la Ligue nationale [...] il amène beaucoup»;
  • Sur le début de saison de Chris Kreider: «C'est pas linéaire mais ça s'en va dans la bonne direction»;

Vous aimerez aussi

Nikita Kucherov demande à être échangé
Les amateurs de sports
Nikita Kucherov demande à être échangé
0:00
10:23
Kucherov échangé ? «La raison est simple, c'est le cash»
Le hockey des Canadiens
Kucherov échangé ? «La raison est simple, c'est le cash»
0:00
7:44
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
Le sommaire du match Penguins-Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Pittsburgh 4 - Montréal 5
Le sommaire du match Penguins-Canadiens
Kucherov échangé ? «La raison est simple, c'est le cash»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le commentaire de Dany Dubé
Kucherov échangé ? «La raison est simple, c'est le cash»
Connor McDavid complète le mois d'octobre avec 35 points
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Connor McDavid complète le mois d'octobre avec 35 points
Le Tricolore en quête d'une cinquième victoire face aux Penguins
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Le Tricolore en quête d'une cinquième victoire face aux Penguins
«C'est toujours surprenant de sortir 4-0 sur la route» -Phillip Danault
Rattrapage
Un voyage «extraordinaire» selon St-Louis
«C'est toujours surprenant de sortir 4-0 sur la route» -Phillip Danault
«Il y a un sentiment d'unité: l'équipe répond dans l'adversité» -Dany Dubé
Rattrapage
Quatre victoires sans Suzuki et Demidov
«Il y a un sentiment d'unité: l'équipe répond dans l'adversité» -Dany Dubé
La clause de non mouvement doit disparaître
Rattrapage
Le commentaire de Dany Dubé
La clause de non mouvement doit disparaître
«Jouer dans une équipe comme ici, c'est vraiment spécial» -David Perron
Rattrapage
Les Stars, plutôt que la retraite
«Jouer dans une équipe comme ici, c'est vraiment spécial» -David Perron
Le retour de Dobes et des avances protégées pour le Tricolore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Le retour de Dobes et des avances protégées pour le Tricolore
«Fowler a été chercher ce match-là pour nous autres» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En troisième période contre les Blues
«Fowler a été chercher ce match-là pour nous autres» -Martin St-Louis
Jacob Fowler: «Un aplomb hors du commun» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
99 arrêts sur 101 tirs en trois matchs
Jacob Fowler: «Un aplomb hors du commun» -Dany Dubé
Que se passe-t-il avec Matthew Knies?
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Que se passe-t-il avec Matthew Knies?
«On cherche à créer l'événement» -Dany Dubé
Rattrapage
Les matchs de la LNH en Europe
«On cherche à créer l'événement» -Dany Dubé
«Fowler a le calme de Carey» -Phillip Danault
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Jacob Fowler encore devant le filet
«Fowler a le calme de Carey» -Phillip Danault