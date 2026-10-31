Victoire de 5 à 4 des Canadiens

Écoutez les échos de vestiaire suivis du point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens face aux Penguins, samedi.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «La culture fait toujours partie du succès»;
- Les Canadiens en sont maintenant à une série de cinq victoires: «C'est pas facile de continuer à gagner dans cette ligue»;
- Au sujet d'Owen Beck: «Il est combatif, il a l'air d'un joueur de la Ligue nationale [...] il amène beaucoup»;
- Sur le début de saison de Chris Kreider: «C'est pas linéaire mais ça s'en va dans la bonne direction»;