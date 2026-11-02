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Ambassadeur d’Homme Québec

«J'ai appris à me faire confiance» -Olivier Dion

par 98.5

0:00
12:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 novembre 2026 18:24

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

«J'ai appris à me faire confiance» -Olivier Dion
Olivier Dion dans les studios du 98.5 FM / Cogeco Média

Le chanteur québécois Olivier Dion, révélé par Star Académie il y a une quinzaine d'années, a bien évolué depuis lors.

Écoutez Olivier Dion en longue entrevue avec Gino Chouinard, Philippe Lacroix et Jérémie Rainville.

Dion évoque son évolution vers plus de confiance, d’affirmation et de maturité, notamment à travers ses prises de parole publiques sur la masculinité toxique et la vulnérabilité masculine.

Quelle est la différence entre le Olivier Dion d'il y a quelques années et celui d'aujourd'hui?

«Je pense... plus d'affirmation, plus de maturité, plus de confiance en moi. Vraiment, je pense que c'est une des choses qui fait la différence... J'ai appris à me faire confiance, à avoir confiance en mes idées et en mes convictions aussi. Puis à force de prendre position, des fois sur les réseaux, j'ai eu beaucoup, beaucoup de très, de très bons retours.»

Olivier Dion

Il explique son engagement comme ambassadeur d’Homme Québec, un organisme facilitant le dialogue entre hommes pour briser le silence autour de la détresse et des émotions.

Il partage comment ses expériences personnelles, dont une rupture, qui ont inspiré son dernier album sorti au printemps.

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