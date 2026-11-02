Ambassadeur d’Homme Québec

Le chanteur québécois Olivier Dion, révélé par Star Académie il y a une quinzaine d'années, a bien évolué depuis lors.

Écoutez Olivier Dion en longue entrevue avec Gino Chouinard, Philippe Lacroix et Jérémie Rainville.

Dion évoque son évolution vers plus de confiance, d’affirmation et de maturité, notamment à travers ses prises de parole publiques sur la masculinité toxique et la vulnérabilité masculine.

Quelle est la différence entre le Olivier Dion d'il y a quelques années et celui d'aujourd'hui?