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Enquête interne au SPVM

«Ce qui s'en vient, ça ne sera pas beau à voir» -Fady Dagher

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 octobre 2026 17:54

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Ce qui s'en vient, ça ne sera pas beau à voir» -Fady Dagher
Le directeur du SPVM, Fady Dagher. / CP - Christinne Muschi

Le chef du SPVM, Fady Dagher, prévient la population : les conclusions de l’enquête interne sur les inconduites policières seront « difficiles à voir et à entendre ».

Cette sortie survient alors que d'autres scandales liés aux agissements de certains agents ont fait les manchettes, notamment le cas d'un policier qui aurait uriné sur une personne en situation d'itinérance et un autre qui aurait effacé des preuves dans un dossier de violence conjuguale.

Écoutez le directeur du SPVM, Fady Dagher, faire le point sur l'enquête, vendredi, au micro de Catherine Brisson.

Le directeur du SPVM assure toutefois que «des conséquences» seront annoncées prochainement en lien avec les résultats de l'enquête.

«Je pense que les victimes, la population, s'attendent à des résultats, s'attendent à des conséquences, et c'est là-dessus que je travaille énormément.Éventuellement, nous allons ressortir médiatiquement pour annoncer certaines conséquences, mais je préviens déjà la population de ce qui s'en vient ne sera pas beau à voir.»

Fady Dagher

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