Enquête interne au SPVM

Le chef du SPVM, Fady Dagher, prévient la population : les conclusions de l’enquête interne sur les inconduites policières seront « difficiles à voir et à entendre ».

Cette sortie survient alors que d'autres scandales liés aux agissements de certains agents ont fait les manchettes, notamment le cas d'un policier qui aurait uriné sur une personne en situation d'itinérance et un autre qui aurait effacé des preuves dans un dossier de violence conjuguale.

Écoutez le directeur du SPVM, Fady Dagher, faire le point sur l'enquête, vendredi, au micro de Catherine Brisson.

Le directeur du SPVM assure toutefois que «des conséquences» seront annoncées prochainement en lien avec les résultats de l'enquête.