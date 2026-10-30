Le 36e Salon International Tourisme Voyage a lieu au Palais des congrès de Montréal jusqu'à dimanche et Jean-Michel Dufaux, porte-parole de l'événement, en profite pour discuter des tendances voyage du moment.

Taïwan, Sri Lanka, Chine ou encore les Philippines, font partie des destinations prisées par les voyageurs cette année.

Quelle destination choisirez-vous pour votre prochain voyage?

Écoutez Jean-Michel Dufaux, grand voyageur et porte-parole du Salon International Tourisme Voyages, aborder le sujet, vendredi, au Québec maintenant.