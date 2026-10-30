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Salon International Tourisme Voyage

Quelles sont les tendances voyage du moment?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 octobre 2026 17:53

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Gino Chouinard
Gino Chouinard
Quelles sont les tendances voyage du moment?
Catherine Brisson / Cogeco Média

Le 36e Salon International Tourisme Voyage a lieu au Palais des congrès de Montréal jusqu'à dimanche et Jean-Michel Dufaux, porte-parole de l'événement, en profite pour discuter des tendances voyage du moment.

Taïwan, Sri Lanka, Chine ou encore les Philippines, font partie des destinations prisées par les voyageurs cette année.

Quelle destination choisirez-vous pour votre prochain voyage?

Écoutez Jean-Michel Dufaux, grand voyageur et porte-parole du Salon International Tourisme Voyages, aborder le sujet, vendredi, au Québec maintenant.

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