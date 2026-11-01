Le documentaire américain You Can See Everything, qui tente de percer le mystère d'Elizabeth Holmes, surnommée «La plus grande manipulatrice de l'histoire», soulève un véritable engouement depuis sa sortie en salles il y a deux semaines.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair faire le point, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.