Le documentaire américain You Can See Everything, qui tente de percer le mystère d'Elizabeth Holmes, surnommée «La plus grande manipulatrice de l'histoire», soulève un véritable engouement depuis sa sortie en salles il y a deux semaines.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair faire le point, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Ce qui fascine, c'est non seulement ce qu'elle a réussi à faire en mentant et en manipulant tout le monde, mais aussi sa personnalité. On ressort de ce film-là et on se dit que c'est troublant. Puis on y pense des jours et des semaines plus tard. Est-ce qu'on peut vraiment réussir à percer le mystère d'une personne comme ça? Est-ce qu'on peut vraiment voir clair dans son jeu?»