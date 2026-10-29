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Vers un casse-tête frontalier?

Québec prépare l'abolition contestée du changement d'heure

par Cogeco Média

Québec prépare l'abolition contestée du changement d'heure
Est-ce qu'un fuseau horaire propre au Québec est envisageable? / Adobe Stock

À écouter

Québec veut mettre fin au changement d'heure: «Le débat ne fait que commencer»

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
0:00
6:30

Le gouvernement du Québec s'apprête à trancher un débat récurrent: la ministre de la Justice prépare un projet de loi visant l'abolition définitive du changement d'heure, attendu d'ici les prochaines semaines.

Si une large part de la population réclame la fin de cette pratique bi-annuelle, le consensus s’arrête là.

Le choix entre l'heure avancée et l'heure normale soulève de vives controverses.

À l'opposé, les considérations économiques et commerciales militent souvent pour des soirées plus lumineuses.

À écouter

Abolition du changement d'heure: «Ça perturbe la vie de beaucoup de monde»

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
0:00
15:37

Du côté médical, les spécialistes du sommeil recommandent sans équivoque le maintien de l’heure normale à l’année pour protéger la santé cardiovasculaire et réduire les accidents.

À écouter

Fin du changement d'heure: l'avis tranché d'une experte du sommeil

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
6:41

S’ajoute à cela le risque d’un véritable casse-tête frontalier.

En Outaouais, un cavalier seul du Québec créerait un décalage horaire direct avec Ottawa, bouleversant le transport en commun, les écoles et les services fédéraux. La transition s'annonce donc aussi politique que logistique.

À écouter

Deux fuseaux horaires entre Gatineau et Ottawa: un scénario absurde?

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Pierre-Jean Séguin
Pierre-Jean Séguin
0:00
5:22

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