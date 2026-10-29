Vers un casse-tête frontalier?

Le gouvernement du Québec s'apprête à trancher un débat récurrent: la ministre de la Justice prépare un projet de loi visant l'abolition définitive du changement d'heure, attendu d'ici les prochaines semaines.

Si une large part de la population réclame la fin de cette pratique bi-annuelle, le consensus s’arrête là.

Le choix entre l'heure avancée et l'heure normale soulève de vives controverses.

À l'opposé, les considérations économiques et commerciales militent souvent pour des soirées plus lumineuses.