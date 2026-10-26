Risques liés à la santé

Les grandes compagnies qui produisent des pesticides ont eu recours à des firmes spécialisées pour réglementer leur propre industrie, selon Radio-Canada.

Or, de très vieilles données ont été utilisées lors des tests, fait remarquer la professeure Maryse Bouchard, soulignant qu'elles datent des années 80.

Ce ne sont également pas des scientifiques indépendants qui ont réalisé les tests et la réglementation repose sur une seule étude, explique-t-elle.

Écoutez la professeure de santé environnementale à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), Maryse Bouchard, s'indigner de la situation, lundi, à La commission.

De nouvelles études, beaucoup plus récentes, font d'ailleurs état de risques liés à la concentration de pesticides dans l'eau.