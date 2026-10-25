Arrêter de fumer

Le régime public d'assurance médicaments offre dorénavant 24 semaines de couverture par année pour les thérapies de remplacement de la nicotine, comme les timbres, les pastilles et les gommes, plutôt que 12 semaines auparavant.

Écoutez Sara-Edith Penney, directrice du Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire, faire le point sur les bénéfices de cette nouvelle mesure, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.