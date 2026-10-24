Manifestations partout au pays

La France traverse une vague de contestation de grande intensité, alors que de nombreuses manifestations se déploient à travers le pays.

Celles-ci se déroulent dans le contexte du mouvement des lycéens, maintenant rejoint par celui des gilets jaunes et d'autres groupes de la population.

Écoutez la chroniqueuse Marie-France Bazzo faire le point ce samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.