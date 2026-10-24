Manifestations partout au pays

La France traverse une vague de contestation de grande intensité, alors que de nombreuses manifestations se déploient à travers le pays.
Celles-ci se déroulent dans le contexte du mouvement des lycéens, maintenant rejoint par celui des gilets jaunes et d'autres groupes de la population.
Écoutez la chroniqueuse Marie-France Bazzo faire le point ce samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«En fait, il y a trois France qui sont dans la rue: celle qui croit encore au système et qui voudrait le changer, celle qui ne croit plus au système et qui veut littéralement le renverser, et ceux qui ne se sentent plus liés par les règles de l'État, qui rêvent de désordre, qui rêvent de chaos.»