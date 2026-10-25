Les Canadiens de Montréal se préparent à leur match extérieur de dimanche soir face aux Jets, à Winnipeg, dans le cadre de la Classique Héritage.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, faire le point au micro du chroniqueur sportif Jean-François Baril et de l'animateur Denis Lévesque.
«Quand ils vont avoir maîtrisé un peu les paramètres, ça va ressembler à un vrai match. Dehors, en dedans, ils vont s'en ficher un peu. Ils vont se donner sur cette patinoire-là. On risque d'avoir un très haut niveau d'intensité ici.»