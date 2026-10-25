Les Canadiens de Montréal se préparent à leur match extérieur de dimanche soir face aux Jets, à Winnipeg, dans le cadre de la Classique Héritage.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, faire le point au micro du chroniqueur sportif Jean-François Baril et de l'animateur Denis Lévesque.