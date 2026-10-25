Conditions dans les écoles et coût de la vie

Le mouvement des lycéens en France, qui réclame de meilleures conditions dans les écoles et qui est maintenant rejoint par plusieurs groupes de la population, s'est rassemblé une fois de plus lors d'une manifestation d'environ 110 000 personnes samedi à Paris.

Après une manifestation qui s'est globalement déroulée sans heurts, «la situation s'est envenimée» et la foule s'est retrouvée bloquée par un lourd dispositif policier sous la pluie et les gaz lacrymogènes, rapporte la journaliste Lucie Besse Razac, qui était sur place.

Écoutez la journaliste faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.