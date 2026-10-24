Nouveaux ministres péquistes

Le nouveau premier ministre Paul St-Pierre-Plamondon a dévoilé cette semaine la composition de son cabinet péquiste.

Plusieurs ministres se retrouvent avec de lourds portefeuilles et d'importantes responsabilités.

Écoutez l'ancien ministre caquiste François Bonnardel se pencher sur la composition de ce cabinet et de ses lourdes tâches, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.