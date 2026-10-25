Revue de presse

Dans la nuit du 31 octobre au 1ᵉʳ novembre, le Québec sera à nouveau sous l'heure de l'Est.

Comment faciliter la transition du changement d'heure, qui affecte davantage les jeunes enfants et les lève-tôt? C'est la question sur laquelle se penche un article du Washington Post paru samedi.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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