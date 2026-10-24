Hausse des frais bancaires

Un examen mené par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) lève le voile sur l'accumulation et la hausse constante des frais bancaires au pays, révèle un article de La Presse paru samedi.

Écoutez Alain McKenna, journaliste économique à La Presse, faire le point samedi matin au micro de l'animateur Denis Lévesque.