Hausse des frais bancaires

Un examen mené par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) lève le voile sur l'accumulation et la hausse constante des frais bancaires au pays, révèle un article de La Presse paru samedi.
Écoutez Alain McKenna, journaliste économique à La Presse, faire le point samedi matin au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Ça peut coûter des centaines et des milliers de dollars par année. Il y a aussi des coûts d'opportunité qui fait qu'on est forcés de garder de l'argent dans des endroits qui ne rapportent rien. C'est un coût indirect, parce qu'on ne peut pas placer cet argent-là. Les frais mensuels que tout le monde paie au Canada, ça a rapporté aux banques canadiennes l'année passée, 2,5 milliards $.»