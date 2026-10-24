Actualité des régions

Le maire Bruno Marchand fait face à une grogne et des insultes qui montent en intensité depuis les derniers jours.
Écoutez la journaliste du FM93 Katherine Guillemette faire le point sur le sujet, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Ça atteint un niveau de violence qui me déstabilise. On s'attaque aussi à son entourage, comme des insultes envers son attachée de presse.»
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