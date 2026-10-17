Chronique historique

Alors que les rassemblements étudiants s'étendent et que la tension monte dans plusieurs grandes villes de France, l'historien et chroniqueur Laurent Turcot analyse les similitudes et les divergences marquant cette vague de contestation populaire par rapport aux événements historiques de Mai 68.

Il rappelle qu'à l'époque, dans une France dirigée par un général de Gaulle contesté, la jeunesse baby-boomer s'était révoltée pour transformer la société, et avait reçu l'appui de millions d'ouvriers en grève.

Écoutez le chroniqueur et professeur d'histoire Laurent Turcot faire le point, samedi matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.