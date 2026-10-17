72 % des adolescents y ont recours

Ce sont désormais 72 % des adolescents qui ont recours à des outils d'intelligence artificielle, comme ChatGPT, pour répondre à des questions ou se confier sur leur vie personnelle.

Sommes-nous en train d'élever la première génération qui consultera une machine avant de se tourner vers un humain? C'est la question que se pose Ingrid Falaise.

Écoutez sa chronique à ce sujet samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.