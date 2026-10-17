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72 % des adolescents y ont recours

L'IA comme confident: «Il y a quelque chose de dangereux»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 octobre 2026 10:13

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Ingrid Falaise
Ingrid Falaise
L'IA comme confident: «Il y a quelque chose de dangereux»
Ingrid Falaise / Cogeco Média

Ce sont désormais 72 % des adolescents qui ont recours à des outils d'intelligence artificielle, comme ChatGPT, pour répondre à des questions ou se confier sur leur vie personnelle.

Sommes-nous en train d'élever la première génération qui consultera une machine avant de se tourner vers un humain? C'est la question que se pose Ingrid Falaise.

Écoutez sa chronique à ce sujet samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Cette facilité-là fait en sorte que c'est excessivement facile de se retourner comme premier réflexe vers l'application au lieu de vers l'humain. Et il y a quelque chose de dangereux, je trouve, avec le fait de se retourner vers l'IA comme psychologue ou comme confident.»

Ingrid Falaise

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