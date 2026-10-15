Le joueur des Canadiens de Montréal Ivan Demidov pourrait perdre son permis de conduire.

L'attaquant russe a écopé de deux constats d'infraction pour excès de vitesse dans les derniers mois.

Or, comme il ne détient qu'un permis probatoire, le nombre de points d'inaptitude accumulé excède ce qui est autorisé.

Écoutez à ce sujet Me Éric Lamontagne, avocat criminaliste, aborder le tout sur nos ondes.

Ivan Demidov risque ainsi la suspension de son permis de conduire.