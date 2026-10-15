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Canadiens de Montréal

Les excès de vitesse d'Ivan Demidov

par Cogeco Média | Modifié le 15 octobre 2026 à 10:33

Les excès de vitesse d'Ivan Demidov
Ivan Demidov / La Presse Canadienne

Le joueur des Canadiens de Montréal Ivan Demidov pourrait perdre son permis de conduire. 

L'attaquant russe a écopé de deux constats d'infraction pour excès de vitesse dans les derniers mois. 

Or, comme il ne détient qu'un permis probatoire, le nombre de points d'inaptitude accumulé excède ce qui est autorisé. 

Écoutez à ce sujet Me Éric Lamontagne, avocat criminaliste, aborder le tout sur nos ondes.

Ivan Demidov risque ainsi la suspension de son permis de conduire.

À écouter

Ivan Demidov risque la suspension de son permis de conduire

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
0:00
8:55

C'est toutefois le directeur de la sécurité des joueurs pour le CH, Mitch Janhevich, qui gère ce dossier. 

Donald Beauchamp, conseiller spécial chez TACT et ancien vice-président principal aux communications des Canadiens, fait le point sur le rôle que ce dernier exerce. 

À écouter

Ivan Demidov: «Mitch Janhevich est un ange gardien pour les joueurs»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
0:00
9:48

Le sujet a fait jaser dans nos différentes émissions à travers le Québec...

À écouter

Excès de vitesse d'Ivan Demidov: «Qu'est-ce qu'il faisait à Trois-Rivières ?!»

Avec

Stephan Dupont
Stephan Dupont
Alexandre Tétreault
Alexandre Tétreault

et autres

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