Le joueur des Canadiens de Montréal Ivan Demidov pourrait perdre son permis de conduire.
L'attaquant russe a écopé de deux constats d'infraction pour excès de vitesse dans les derniers mois.
Or, comme il ne détient qu'un permis probatoire, le nombre de points d'inaptitude accumulé excède ce qui est autorisé.
Écoutez à ce sujet Me Éric Lamontagne, avocat criminaliste, aborder le tout sur nos ondes.
Ivan Demidov risque ainsi la suspension de son permis de conduire.
C'est toutefois le directeur de la sécurité des joueurs pour le CH, Mitch Janhevich, qui gère ce dossier.
Donald Beauchamp, conseiller spécial chez TACT et ancien vice-président principal aux communications des Canadiens, fait le point sur le rôle que ce dernier exerce.
Le sujet a fait jaser dans nos différentes émissions à travers le Québec...