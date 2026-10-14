Dans le cadre de la 3e édition de la Journée nationale de l'érable, les acériculteurs profitent de la saison morte pour promouvoir différents produits méconnus du public.

Le 18 octobre 2026, certains producteurs ouvriront leur érablière afin d'offrir une gamme diversifiée de produits à base de sucre d'érable.

Découvrez pourquoi le produit québécois est meilleur pour la santé et l'environnement que le sucre raffiné.

Écoutez Guillaume Mathieu, expert en bioalimentaire, présenter les bienfaits du sucre d'érable, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.