Saviez-vous ça?

Derrière l'apparence toute simple du biscuit soda se cache une conception hautement réfléchie qui remonte à près de 250 ans.

Conçu à l'origine pour la survie des marins en mer, ce biscuit devait résister à l'humidité et se conserver pendant plusieurs mois.

Contrairement à ce que vous pourriez penser, les 13 trous perforés en diagonale sur sa surface ne sont pas le fruit du hasard.

Écoutez le chroniqueur Benoît Chartier partager l'histoire et les secrets de fabrication de ce classique du garde-manger, vendredi, au micro de Gino Chouinard.