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L'expérience de Stanford sur Netflix

«L'une des expériences psychologiques les plus controversées de l'histoire»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 octobre 2026 16:18

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Lacroix
Philippe Lacroix
«L'une des expériences psychologiques les plus controversées de l'histoire»
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

La bande-annonce d'une série Netflix reproduisant la célèbre expérience de Stanford suscite une vive indignation sur le Web. 

Ce projet rassemble 30 participants séparés en gardiens et prisonniers, afin d'observer les effets du pouvoir sur le comportement humain.

Les internautes et professionnels en psychologie dénoncent la commercialisation de la souffrance et rappellent la contestation scientifique de l'étude originale de 1971.

Malgré les critiques soulignant que le résultat risque d'être biaisé ou influencé par la production, la productrice défend la série en mettant en avant des mesures de soutien psychologique renforcées.

Écoutez la chronique réseaux sociaux et culture pop de Philippe Lacroix, vendredi à l'émission Le Québec maintenant

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