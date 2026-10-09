 Aller au contenu
Démarches administratives lourdes

Refuser les dettes d'un défunt: comment éviter les mauvaises surprises?

par 98.5

0:00
7:35

Entendu dans

Le Québec maintenant

le October 9, 2026 3:58 PM

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Camille Dauphinais-Pelletier
Camille Dauphinais-Pelletier
Refuser les dettes d'un défunt: comment éviter les mauvaises surprises?
Camille Dauphinais-Pelletier / Cogeco Média

Au Québec, lorsqu'un proche décède en laissant des dettes à titre de succession, les héritiers disposent de six mois pour renoncer officiellement à l'héritage devant un notaire.

Une fois le délai dépassé, ils s'exposent à devoir assumer la gestion et la liquidation du passif. 

C'est ce qu'a vécu la famille Desrosiers, réunissant 30 héritiers chez le notaire pour signer un refus collectif afin d'éviter de se retrouver responsables de régler les dettes du défunt.

Comment gérer un héritage truffé de dettes?

Écoutez Camille Dauphinais-Pelletier, chroniqueuse aux affaires à La Presse, et Me Jean Morin, notaire chez Morin Simard, détailler les démarches, au micro de Gino Chouinard. 

Vous aimerez aussi

Le Boys club: sommes-nous encore capables d’avoir du fun?
L'instinct Marie-Eve
Le Boys club: sommes-nous encore capables d’avoir du fun?
0:00
38:44
Relations amoureuses et sexualité au travail: «Un milieu aphrodisiaque»
L'instinct Marie-Eve
Relations amoureuses et sexualité au travail: «Un milieu aphrodisiaque»
0:00
39:22
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La misophonie: quand les bruits du quotidien deviennent insupportables
Rattrapage
Santé et neurologie
La misophonie: quand les bruits du quotidien deviennent insupportables
Une blessure au pire moment pour Samuel Montembeault
Rattrapage
Absent de 10 à 14 jours
Une blessure au pire moment pour Samuel Montembeault
«L'une des expériences psychologiques les plus controversées de l'histoire»
Rattrapage
L'expérience de Stanford sur Netflix
«L'une des expériences psychologiques les plus controversées de l'histoire»
Pick Me Up: un nouvel album pour Sheryl Crow
Rattrapage
Musique country
Pick Me Up: un nouvel album pour Sheryl Crow
Perte d'emplois au Québec: quels domaines résistent le mieux?
Rattrapage
Chômage à 6%
Perte d'emplois au Québec: quels domaines résistent le mieux?
Un puissant séisme de magnitude 7.5 secoue le Panama
Rattrapage
Catastrophe naturelle
Un puissant séisme de magnitude 7.5 secoue le Panama
Des conférences, des photos et un - autre - combat contre le cancer
Rattrapage
Sophie Thibeault à la retraite
Des conférences, des photos et un - autre - combat contre le cancer
Ensemble contre la désinformation
Rattrapage
Initiative pancanadienne
Ensemble contre la désinformation
Il faut se méfier des tiques à ce moment de l'année
Rattrapage
Maladie de Lyme
Il faut se méfier des tiques à ce moment de l'année
Une capitalisation boursière de 25 000 milliards $
Rattrapage
Les sept magnifiques
Une capitalisation boursière de 25 000 milliards $
Trump et ses discussions «productives» avec l'Iran: «Je ne le crois plus»
Rattrapage
Aucune attaque sur l'Iran d'ici novembre
Trump et ses discussions «productives» avec l'Iran: «Je ne le crois plus»
Est-ce déjà le moment d'acheter des décorations de Noël?
Rattrapage
«Christmas Creep»
Est-ce déjà le moment d'acheter des décorations de Noël?
«D'ici décembre, on va hisser le nouveau toit au sommet» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Mise à jour du toit du Stade olympique
«D'ici décembre, on va hisser le nouveau toit au sommet» -Jeremy Filosa
Hantée: «Ça va dans un registre qui touche toute la famille»
Rattrapage
Film québécois
Hantée: «Ça va dans un registre qui touche toute la famille»