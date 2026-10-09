Démarches administratives lourdes

Au Québec, lorsqu'un proche décède en laissant des dettes à titre de succession, les héritiers disposent de six mois pour renoncer officiellement à l'héritage devant un notaire.

Une fois le délai dépassé, ils s'exposent à devoir assumer la gestion et la liquidation du passif.

C'est ce qu'a vécu la famille Desrosiers, réunissant 30 héritiers chez le notaire pour signer un refus collectif afin d'éviter de se retrouver responsables de régler les dettes du défunt.

Comment gérer un héritage truffé de dettes?

Écoutez Camille Dauphinais-Pelletier, chroniqueuse aux affaires à La Presse, et Me Jean Morin, notaire chez Morin Simard, détailler les démarches, au micro de Gino Chouinard.