Quatorzième saison

Pour la première fois, un candidat québécois a été recruté à l'émission Star Academy en France.

Il s'agit de Félix-Antoine Morin, 18 ans, de Québec, un passionné de hockey, de compétition et de musique. Il chante également et il joue de la guitare.

À Star Académy, samedi, le jeune homme a chanté la chanson Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai de Francis Cabrel.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair donner plus de détails sur sa participation à l'émission française, dimanche, au micro de Denis Lévesque.