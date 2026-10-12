Documentaire sur l'évangélisme chez les jeunes

Le nouveau documentaire Faites du Bruit pour Jésus de Clément Hamelin, disponible sur Télé-Québec et YouTube, met de l'avant la montée de l'évangélisme au sein de la jeune génération.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair et le spécialiste des nouvelles religieuses Alain Pronkin faire le point sur ce documentaire, lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.