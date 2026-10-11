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La revue de presse

Le Dr Mounir Bashour congédié par la boutique Lasik MD

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 octobre 2026 08:02

Avec

Lucie Besse Razac
Lucie Besse Razac
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le Dr Mounir Bashour congédié par la boutique Lasik MD
Lucie Besse Razac / Cogeco Média

Le Dr Mounir Bashour a été congédié par l'entreprise Lasik MD, après que des femmes ait dénoncé des expériences sexuelles très peu relevantes à l'émission Enquête de Radio-Canada.

Cette dernière a aussi révélé que M. Bashour ferait partie d'un réseau de prostitution à Montréal.

Écoutez la revue de presse, de la journaliste Lucie Besse Razac, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés

  • L'ancien premier ministre Philippe Couillard s'inquiète de l'élargissement continu de la loi aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives, qu'il a lui-même mise sur pied;
  • Deux influenceuses ont été dénoncées sur les réseaux sociaux après avoir prétendu avoir complété le marathon de Berlin en trichant sur le parcours.

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