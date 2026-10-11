Le Dr Mounir Bashour a été congédié par l'entreprise Lasik MD, après que des femmes ait dénoncé des expériences sexuelles très peu relevantes à l'émission Enquête de Radio-Canada.
Cette dernière a aussi révélé que M. Bashour ferait partie d'un réseau de prostitution à Montréal.
Écoutez la revue de presse, de la journaliste Lucie Besse Razac, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
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