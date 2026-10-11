Dans le téléphone de la chroniqueuse Evelyne Audet, cette semaine, il y avait plusieurs vidéos d'enfants qui font du sport.

Par exemple, celle d'une fillette de 9 ans qui fait 45 pull-ups, ou encore celle d'une fillette de 10 ans qui fait un «deadlift» de 185 livres.

La jeune Adèle Isabel, du haut de ses 11 ans, a aussi fait parler d'elle dans les médias puisqu'elle sera sur la ligne de départ du demi-marathon de Montréal pour la troisième fois dans sa vie.

Pourquoi des enfants s'adonnent-ils à des activités si peu ludiques?

Écoutez la chronique Dans mon téléphone de l'équipe de l'émission Signé Lévesque, avec Evelyne Audet et Marie-Rose Sirois-Bruneau, dimanche matin.

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