Epilog: un 2e mini-album pour Lunaire

Le duo de rap Lunaire, regroupant les acteurs Thomas Delorme et Zachary Evrard, vient tout juste de dévoiler un deuxième mini-album intitulé Epilog.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair présenter son entretien avec les membres du groupe, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Je pense qu'on a un peu trouvé notre niche, où justement on va faire très attention aux Français, soigner notre plume, bien choisir nos textes. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être faire tomber certains préjugés en démontrant que le rap, ce n’est pas juste de l'ego trip, rapper l'argent, se vanter, il y a beaucoup d'autres facettes au rap.»