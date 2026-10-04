Le film Les Îles sœurs : La Réunion et Maurice, du documentariste et cinéaste Charles Domingue, est maintenant présenté en salle dans le cadre de la programmation des ciné-conférences du réseau Les Grands Explorateurs.
Écoutez le cinéaste et documentariste Charles Domingue faire le point, dimanche matin, à l'émission de Denis Lévesque.
«Moi, ce qui m'intéresse, ce n’est pas tant les paysages, puis les couchers de soleil. C'est les rencontres humaines. Puis c'est un peu le secret pour faire un bon documentaire. Tu dois trouver des perles, des personnes ordinaires avec un parcours extraordinaire.»