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Le film Les Îles sœurs: La Réunion et Maurice

«Ce qui m'intéresse, c'est les rencontres humaines» -Charles Domingue

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 4 octobre 2026 10:25

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
«Ce qui m'intéresse, c'est les rencontres humaines» -Charles Domingue
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

Le film Les Îles sœurs : La Réunion et Maurice, du documentariste et cinéaste Charles Domingue, est maintenant présenté en salle dans le cadre de la programmation des ciné-conférences du réseau Les Grands Explorateurs.

Écoutez le cinéaste et documentariste Charles Domingue faire le point, dimanche matin, à l'émission de Denis Lévesque.

«Moi, ce qui m'intéresse, ce n’est pas tant les paysages, puis les couchers de soleil. C'est les rencontres humaines. Puis c'est un peu le secret pour faire un bon documentaire. Tu dois trouver des perles, des personnes ordinaires avec un parcours extraordinaire.»

Charles Domingue

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