Le film Les Îles sœurs : La Réunion et Maurice, du documentariste et cinéaste Charles Domingue, est maintenant présenté en salle dans le cadre de la programmation des ciné-conférences du réseau Les Grands Explorateurs.

Écoutez le cinéaste et documentariste Charles Domingue faire le point, dimanche matin, à l'émission de Denis Lévesque.