Chaque dimanche, lors du segment J'en reviens pas, l'animateur Denis Lévesque reçoit à son micro une personnalité connue pour qu'elle s'exprime sur un moment marquant de l'actualité ou de sa vie personnelle.

Cette semaine, l'équipe de Signé Lévesque reçoit la chanteuse Sarah Dufour, qui vient de dévoiler son nouvel album Dolbeau-Mistassini.

Écoutez la chanteuse discuter de son cheminement et de son étonnement face à ses accomplissements des dernières années.