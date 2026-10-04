Chaque dimanche, lors du segment J'en reviens pas, l'animateur Denis Lévesque reçoit à son micro une personnalité connue pour qu'elle s'exprime sur un moment marquant de l'actualité ou de sa vie personnelle.
Cette semaine, l'équipe de Signé Lévesque reçoit la chanteuse Sarah Dufour, qui vient de dévoiler son nouvel album Dolbeau-Mistassini.
Écoutez la chanteuse discuter de son cheminement et de son étonnement face à ses accomplissements des dernières années.
«J'en reviens pas de ce qui m'arrive. J'explique ça par la passion. Je n'ai jamais douté en me demandant si je faisais la bonne affaire. Je le savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. J'avais de grands rêves, mais j'appréciais tellement tout le chemin que je faisais. Chaque petite victoire en étant une grande. Donc, petit train va loin.»