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Chômage à 6%

Perte d'emplois au Québec: quels domaines résistent le mieux?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 octobre 2026 15:41

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Perte d'emplois au Québec: quels domaines résistent le mieux?
Gino Chouinard / Cogeco Média

En septembre, le taux de chômage au Canada a grimpé à 6,5 %, tandis que le Québec a enregistré la perte de 49 000 emplois, élevant son taux à 6 %.

La baisse frappe particulièrement les jeunes, les femmes, ainsi que des secteurs comme l'enseignement, les soins de santé et le manufacturier touché par les tarifs américains.

Malgré cette tendance, quels domaines poursuivent leurs embauches?

Écoutez Jessica Joyal, présidente du Cabinet Joyal et chasseuse de têtes, répondre à la question, vendredi au Québec maintenant avec Gino Chouinard.  

«Tous ceux qui sont dans l'automatisation ou dans le niveau industriel, eux, contrairement à ce qu'on peut penser, ça va quand même relativement bien, l'industrie de la construction.»

Jessica Joyal

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