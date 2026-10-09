Chômage à 6%

En septembre, le taux de chômage au Canada a grimpé à 6,5 %, tandis que le Québec a enregistré la perte de 49 000 emplois, élevant son taux à 6 %.

La baisse frappe particulièrement les jeunes, les femmes, ainsi que des secteurs comme l'enseignement, les soins de santé et le manufacturier touché par les tarifs américains.

Malgré cette tendance, quels domaines poursuivent leurs embauches?

Écoutez Jessica Joyal, présidente du Cabinet Joyal et chasseuse de têtes, répondre à la question, vendredi au Québec maintenant avec Gino Chouinard.