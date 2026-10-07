Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron au micro de Jérémie Rainville, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'annonce de la retraite à venir d'Alex Ovechkin nous rappelle des tas de souvenirs, notamment son poulet parmesan avec spaghettis...;
- Quand il était jeune, Connor McDavid était un fan... de Sidney Crosby, oas d'Ovechkin;
- Dylan Larkin se fait huer à Detroit lors du match d'ouverture;
- Les partisans des Red Wings veulent que les propriétaires vendent l'équipe;
- Donner - ou pas - à un enfant une balle captée lors d'un match de baseball?
- Le massacre de l'hymne national canadien...