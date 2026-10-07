 Aller au contenu
Branché sur le sport

Le poulet parmesan avec spaghettis d'Alex Ovechkin

par 98.5 Sports

0:00
7:57

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 7 octobre 2026 21:03

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Le poulet parmesan avec spaghettis d'Alex Ovechkin
Branché sur le sport / Cogeco Média

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron au micro de Jérémie Rainville, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'annonce de la retraite à venir d'Alex Ovechkin nous rappelle des tas de souvenirs, notamment son poulet parmesan avec spaghettis...;
  • Quand il était jeune, Connor McDavid était un fan... de Sidney Crosby, oas d'Ovechkin;
  • Dylan Larkin se fait huer à Detroit lors du match d'ouverture;
  • Les partisans des Red Wings veulent que les propriétaires vendent l'équipe;
  • Donner - ou pas - à un enfant une balle captée lors d'un match de baseball?
  • Le massacre de l'hymne national canadien... 

Vous aimerez aussi

Le message de Martin St-Louis: pas de dentelle
Le Québec maintenant
Le message de Martin St-Louis: pas de dentelle
0:00
8:54
Les Hurricanes trop forts? «Des revirements, il y en a eu à la tonne»
Lagacé le matin
Les Hurricanes trop forts? «Des revirements, il y en a eu à la tonne»
0:00
6:28
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Montembeault, Kapanen, Slafkovsky et le jeu collectif
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le survol de l'actualité sportive
Montembeault, Kapanen, Slafkovsky et le jeu collectif
Les manchettes sportives avec Jérémie Rainville
Rattrapage
Bonsoir les sportifs
Les manchettes sportives avec Jérémie Rainville
Lane Hutson fait des tractions dans le métro de Montréal
Rattrapage
Branché sur le sport
Lane Hutson fait des tractions dans le métro de Montréal
Une controverse pour une sirène de but, de Toronto à Calgary
Rattrapage
Branché sur le sport
Une controverse pour une sirène de but, de Toronto à Calgary
Les manchettes sportives avec Jérémie Rainville
Rattrapage
Bonsoir les sportifs
Les manchettes sportives avec Jérémie Rainville
Simulation de la saison 2026-2027: quel sort pour les Canadiens de Montréal?
Rattrapage
NHL 27
Simulation de la saison 2026-2027: quel sort pour les Canadiens de Montréal?
Un échange d'envergure qui secoue la LNH
Rattrapage
Survol de l'actualité sportive
Un échange d'envergure qui secoue la LNH
La LHJMQ utilise l’intelligence artificielle et ça dérange
Rattrapage
Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux
La LHJMQ utilise l’intelligence artificielle et ça dérange
L’intensité monte d’un cran à l’entraînement des Canadiens
Rattrapage
Survol des nouvelles sportives du jour
L’intensité monte d’un cran à l’entraînement des Canadiens
NHL 27: quel résultat pour une équipe 100% québécoise?
Rattrapage
Saison simulée
NHL 27: quel résultat pour une équipe 100% québécoise?
Le «Chip Chip terrasse» fait fureur au club de golf Pacours du Cerf
Rattrapage
À Longueuil
Le «Chip Chip terrasse» fait fureur au club de golf Pacours du Cerf
«Il sera un jour dans le top 5 de la LNH»: Kris Letang encense Ivan Demidov
Rattrapage
Le prochain Pavel Datsyuk?
«Il sera un jour dans le top 5 de la LNH»: Kris Letang encense Ivan Demidov
Kawhi Leonard s'entend avec les Raptors pour deux ans et 115 millions de dollars
Rattrapage
Survol des nouvelles sportives du jour
Kawhi Leonard s'entend avec les Raptors pour deux ans et 115 millions de dollars
Quelles sont les deux équipes du Tricolore pour les matchs préparatoires?
Rattrapage
Survol des nouvelles sportives du jour
Quelles sont les deux équipes du Tricolore pour les matchs préparatoires?