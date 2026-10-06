Canadiens-Hurricanes au Centre Bell

Les Canadiens de Montréal accueillent les Hurricanes de la Caroline, mardi soir, en ouverture de leur saison locale au Centre Bell.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé en compagnie de Jérémie Rainville et Gino Chouinard, mardi, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- La gestion du chaos;
- La transition défense-attaque;
- Les performances de la brigade défensive;
- L'absence de Demidov et la réorganisation de l’avantage numérique;
- Florian Xhekaj, encadré par Josh Anderson, sera sur la glace.