Conférence de presse de Paul St-Pierre Plamondon

Le premier ministre désigné, Paul St-Pierre Plamondon, a tenu un long point de presse pour énoncer les grandes orientations de son futur gouvernement.

S'adressant à l'ensemble des Québécois, le chef péquiste a confirmé s'être entretenu le matin même avec le premier ministre canadien Mark Carney et a réaffirmé sa volonté d'organiser un grand rendez-vous national pour contrer l'itinérance.

Paul St-Pierre Plamondon entend également déposer rapidement un projet de loi axé sur l'efficacité gouvernementale et l'exemplarité des élus qui gèlerait les salaires des députés ainsi que des hauts fonctionnaires.

Écoutez le chef du bureau politique de Cogeco Média à l'Assemblée nationale, Louis Lacroix, analyser les résultats, mardi, à l'émission de Gino Chouinard.