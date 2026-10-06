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Conférence de presse de Paul St-Pierre Plamondon

Les priorités du futur premier ministre québécois dévoilées

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 octobre 2026 16:12

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Les priorités du futur premier ministre québécois dévoilées
Louis Lacroix / Cogeco Média

Le premier ministre désigné, Paul St-Pierre Plamondon, a tenu un long point de presse pour énoncer les grandes orientations de son futur gouvernement.

S'adressant à l'ensemble des Québécois, le chef péquiste a confirmé s'être entretenu le matin même avec le premier ministre canadien Mark Carney et a réaffirmé sa volonté d'organiser un grand rendez-vous national pour contrer l'itinérance. 

Paul St-Pierre Plamondon entend également déposer rapidement un projet de loi axé sur l'efficacité gouvernementale et l'exemplarité des élus qui gèlerait les salaires des députés ainsi que des hauts fonctionnaires. 

Écoutez le chef du bureau politique de Cogeco Média à l'Assemblée nationale, Louis Lacroix, analyser les résultats, mardi, à l'émission de Gino Chouinard.

«PSPP ne les appelle plus les adversaires. Il dit plutôt qu'il collaborera avec les autres chefs et récupérera les bonnes idées qu'ils ont eu durant la campagne. [...] J'ai hâte de voir si les adversaires vont le voir de la même façon et s'ils voudront partager leurs bonnes idées avec un gouvernement minoritaire qui risque de tomber d'ici un an et demi ou deux ans.»

Louis Lacroix

Autres sujets abordés:

  • Le processus de transition entre l'équipe péquiste et la première ministre sortante Christine Fréchette;
  • Le défi de la représentation de la région de la Capitale-Nationale en l'absence de députés péquistes; 
  • L'avenir et le rôle potentiel au gouvernement de Pascal Paradis et d'Alex Boissonneault.

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