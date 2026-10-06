Un défi colossal, sans aucun député élu

La cheffe sortante Christine Fréchette a annoncé sa démission, à la suite de résultats décevants.

Privée de tout député à l'Assemblée nationale malgré l'obtention de 13 % des voix, la formation fait face à un refus généralisé de la relève potentielle pour reprendre les rênes.

La CAQ envisage donc de former un comité de réflexion stratégique, afin de poser les bases de sa reconstruction, un processus pressé par l'échéance d'un potentiel gouvernement minoritaire

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, commenter sur cette situation, mardi au Québec maintenant.