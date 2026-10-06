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Un défi colossal, sans aucun député élu

L'après-élection à la CAQ: départ de Fréchette et comité de réflexion

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 octobre 2026 16:13

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
L'après-élection à la CAQ: départ de Fréchette et comité de réflexion
Christine Fréchette, première ministre sortante, a annoncé son départ comme chef de la Coalition avenir Québec. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

La cheffe sortante Christine Fréchette a annoncé sa démission, à la suite de résultats décevants.

Privée de tout député à l'Assemblée nationale malgré l'obtention de 13 % des voix, la formation fait face à un refus généralisé de la relève potentielle pour reprendre les rênes.

La CAQ envisage donc de former un comité de réflexion stratégique, afin de poser les bases de sa reconstruction, un processus pressé par l'échéance d'un potentiel gouvernement minoritaire

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, commenter sur cette situation, mardi au Québec maintenant.  

«Le problème qu'ils ont présentement, c'est qu'avec zéro député, même si on me dit qu'il y a de l'argent dans les coffres et qu'ils vont recevoir les allocations en fonction du nombre d'électeurs et du pourcentage de vote [...], ça ne lève pas la main présentement.»

Luc Ouellet

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