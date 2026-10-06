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Relations Ottawa-Québec

Élection d'un gouvernement péquiste: accueil calme et prudent du cabinet Carney

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 octobre 2026 16:11

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Élection d'un gouvernement péquiste: accueil calme et prudent du cabinet Carney
Gino Chouinard / Cogeco Média

Au lendemain de la victoire du Parti québécois aux élections provinciales, le premier ministre canadien Mark Carney et ses ministres ont répondu aux questions des journalistes. 

L'équipe de monsieur Carney a insisté sur l'urgence d'agir conjointement sur des dossiers prioritaires comme le logement, l'énergie et la menace des tarifs douaniers américains. 

Écoutez le correspondant du National Post à Ottawa, Christopher Nardi, partager les commentaires des élus à Ottawa, mardi, au micro de Gino Chouinard. 

Malgré les divergences politiques évidentes, les représentants fédéraux ont affiché leur intention de maintenir des canaux de communication ouverts avec la nouvelle équipe gouvernementale à Québec.

«L'ambiance était à l'acceptation. [...] On ne voulait même pas reconnaître des tensions potentielles, mais c'est sûr que ce sera très intéressant de voir la première rencontre en personne entre PSPP et Mark Carney lorsque ça arrivera.»

Christopher Nardi

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