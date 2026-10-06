Relations Ottawa-Québec

Au lendemain de la victoire du Parti québécois aux élections provinciales, le premier ministre canadien Mark Carney et ses ministres ont répondu aux questions des journalistes.

L'équipe de monsieur Carney a insisté sur l'urgence d'agir conjointement sur des dossiers prioritaires comme le logement, l'énergie et la menace des tarifs douaniers américains.

Écoutez le correspondant du National Post à Ottawa, Christopher Nardi, partager les commentaires des élus à Ottawa, mardi, au micro de Gino Chouinard.

Malgré les divergences politiques évidentes, les représentants fédéraux ont affiché leur intention de maintenir des canaux de communication ouverts avec la nouvelle équipe gouvernementale à Québec.