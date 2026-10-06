Élections 2026

Les Québécois ont redistribué les cartes et ont élu lundi les 127 députés qui formeront l'Assemblée nationale.

C'est le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon qui sera le nouveau premier ministre lui qui formera un gouvernement minoritaire avec 59 députés.

Le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, fait son entrée à l'Assemblée nationale avec 19 élus.

Le Parti libéral de Charles Milliard a plus que doublé son nombre de députés, passant de 18 à 40.

Québec solidaire récolte 9 sièges alors que la Coalition avenir Québec de la première ministre sortante Christine Fréchette est rayée de la carte avec aucun député.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé décortiquer les résultats avec le chroniqueur politique Mathieu Boivin, mardi matin, dans le tour d'horizon de l'actualité.