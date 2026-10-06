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Élections 2026

«L'exploit, c'est le retour d'entre les morts du Parti québécois»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 octobre 2026 06:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
«L'exploit, c'est le retour d'entre les morts du Parti québécois»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Les Québécois ont redistribué les cartes et ont élu lundi les 127 députés qui formeront l'Assemblée nationale.

C'est le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon qui sera le nouveau premier ministre lui qui formera un gouvernement minoritaire avec 59 députés.

Le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, fait son entrée à l'Assemblée nationale avec 19 élus.

Le Parti libéral de Charles Milliard a plus que doublé son nombre de députés, passant de 18 à 40.

Québec solidaire récolte 9 sièges alors que la Coalition avenir Québec de la première ministre sortante Christine Fréchette est rayée de la carte avec aucun député.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé décortiquer les résultats avec le chroniqueur politique Mathieu Boivin, mardi matin, dans le tour d'horizon de l'actualité.

«L'exploit politique de la soirée, c'est le retour d'entre les morts du Parti québécois, mais aussi le Parti conservateur d'Éric Duhaime qui fait élire 19 députés. [...] Pour Québec solidaire, c'est un recul, on passe de 11 à 9 députés, on recule aussi dans le vote populaire et dans le pourcentage des voix. Pour la Coalition avenir Québec, c'est un enterrement spectaculaire...»

Patrick Lagacé

«Tout le monde a gagné ses élections, à part Christine Fréchette...»

Mathieu Boivin

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