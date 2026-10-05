Avec plus de 20 % du vote et 19 élus, le Parti conservateur du Québec fait une entrée fracassante à l'Assemblée nationale.

Écoutez le discours du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a terme d'une percée historique à l'Assemblée nationale.

Éric Duhamaine a noté que le résultat n'est pas un accident de parcours.