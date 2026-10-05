Avec plus de 20 % du vote et 19 élus, le Parti conservateur du Québec fait une entrée fracassante à l'Assemblée nationale.
Écoutez le discours du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a terme d'une percée historique à l'Assemblée nationale.
Éric Duhamaine a noté que le résultat n'est pas un accident de parcours.
«Pas un député, pas deux députés, pas trois députés... Presque 20 députés à l'Assemblée nationale. Il y a plus d'un Québécois sur cinq qui vient de voter conservateur aujourd'hui. Et puis, imaginez quelque chose... On vient de battre six ministres de la CAQ (...). Le Parti conservateur du Québec est en croissance partout. À la fin de la soirée, il va avoir, quoi... 900 000 Québécois qui vont avoir voté pour nous. Les conservateurs vont faire leur entrée par la grande porte au Parlement, demain matin.»