Il accrochera ses patins à l'issue de la saison

Le capitaine des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, a annoncé qu'il en est à dernière saison professionnelle à l'âge de 41 ans et qu'il accrochera ses patins à la fin du calendrier.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque réagir, mardi, à Lagacé le matin.

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