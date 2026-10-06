Résultats des élections

Plusieurs personnalités médiatiques et artistiques tentaient de se faire élire sous différentes bannières lors de la soirée électorale.

Parmi elles, la comédienne Isabelle Blais a remporté sa circonscription de Maskinongé sous les couleurs du Parti québécois.

En revanche, son conjoint, le comédien Pierre-Luc Brillant, a subi une défaite assez nette dans Rosemont face à Québec solidaire.

Écoutez la chroniqueuse culturelle, Bénédicte Lebel, à ce sujet, mardi, lors de l'émission Lagacé le matin.

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