À la veille du match d'ouverture

Après un match difficile contre Pittsburgh, les Canadiens s'apprêtent à disputer leur duel de début de saison à Montréal face aux Hurricanes de la Caroline.
Quel est l'état des lieux pour le Tricolore, à 24 h de leur affrontement avec les champions de la coupe Stanley?
Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs du CH de Cogeco Média, lundi au Québec maintenant.
«Pas de tapotage avec la rondelle, on tourne pas pour rien dans la zone neutre... Pas de dentelle, messieurs. C'est un peu le message que Martin St-Louis avait pour ses joueurs aujourd'hui...»