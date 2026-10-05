À la veille du match d'ouverture

Après un match difficile contre Pittsburgh, les Canadiens s'apprêtent à disputer leur duel de début de saison à Montréal face aux Hurricanes de la Caroline.

Quel est l'état des lieux pour le Tricolore, à 24 h de leur affrontement avec les champions de la coupe Stanley?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs du CH de Cogeco Média, lundi au Québec maintenant.