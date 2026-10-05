39 jours, 5 partis...

C'est la fin de la campagne électorale québécoise historique de 39 jours, caractérisée par la compétitivité de cinq partis politiques.

Alors que le scrutin tire à sa fin, de nombreuses questions demeurent en suspens, notamment la part importante d'indécis (près de 30 %), l'impact du vote stratégique, l'émotion des électeurs dans l'isoloir et le taux de participation.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter le tout, lors de son éditorial de lundi après-midi au Québec maintenant.

Elle souligne également la réalité souvent brutale et le deuil difficile que vivent les candidats défaits, tout en anticipant les dynamiques politiques à venir entre Québec et Ottawa.