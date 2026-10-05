La scénariste India Desjardins présente son nouveau film, Hanté, réalisé par Rafaël Ouellet.

Ne trouvant pas le genre de film qu'elle souhaitait regarder, elle a décidé de l'écrire elle-même en s'imprégnant d'une nostalgie des classiques des années 80 et 90.

Le long-métrage suit une adolescente confrontée au fantôme de sa maison, inspiré de La Corriveau.

Conçu avec des effets spéciaux mécaniques sur le plateau plutôt que des effets numériques, le film aborde aussi en filigrane le thème des mots blessants.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, lundi au Québec maintenant.