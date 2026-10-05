Achats d'électroménagers et d'électroniques

Depuis lundi, les consommateurs québécois bénéficient d'une toute nouvelle protection automatique lors de l'achat de leurs appareils électroménagers et électroniques neufs.

Prévue par la Loi sur la protection du consommateur, la nouvelle «garantie de bon fonctionnement» oblige les commerçants et les fabricants à réparer gratuitement ou à remplacer un produit défectueux pendant une période déterminée.

Écoutez la journaliste de Protégez-Vous, Marie-Eve Shaffer, à ce sujet, lundi, lors du Québec maintenant.

Cette garantie couvre la réparation des pièces, la main-d'œuvre ainsi que certains frais de transport raisonnables, à condition que le produit n'ait pas subi un usage abusif ou un manque d'entretien.